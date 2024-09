Halbfinale WVV-Pokal Volleyball: TuS Mondorf im Pokal gefordert

Der TuS Mondorf schaffte im Vorjahr den Sprung in die Endrunde und holte beim 1:3 in eigener Halle gegen die Powervolleys Düren sogar einen Satz. „Das ist für alle Zweitligisten eine tolle Sache, zu Hause gegen einen Bundesligisten zu spielen. Aber wir sind noch lange nicht so weit“, bestätigt Mondorfs Teammanager Klaus Utke. Die Mannschaft sei gut beraten, nur an das Spiel zu denken und noch nicht weiter.