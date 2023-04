2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf tritt beim Tabellenzweiten SV Lindow-Gransee an

Niederkassel · Der TuS Mondorf steht in der 2. Volleyball-Bundesliga vor dem letzten Akt der besten Spielzeit in der Vereinsgeschichte. Noch einmal muss die Mannschaft von Trainer Anastasios Vlasakidis weit reisen – sie tritt beim Tabellenzweiten SV Lindow-Gransee an.

21.04.2023, 10:00 Uhr

Noch einmal eine weite Reise und ein Top-Spiel: Manuel Harms (Mitte) tritt mit dem TuS Mondorf in Lindow-Gransee an. Foto: Wolfgang Henry

Von Henning Bock