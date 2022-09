Volleyball: Mondorf in Neustrelitz, SSF-Fortuna-Damen in Bad Laer : Mondorfer Sieg als Lohn für die weite Reise

Volleyball: Mondorf in Neustrelitz, SSF-Fortuna-Damen in Bad Laer

NIEDERKASSEL/BONN Sowohl die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf als auch die Drittliga-Damen der SSF Fortuna Bonn müssen am Wochenende auswärts ran.

Für die Volleyballer des TuS Mondorf bedeutet das zweite Saisonspiel am Samstag beim PSV Neustrelitz (19 Uhr) die weiteste Fahrt der Saison in der zweiten Volleyball-Bundesliga. Fast 1400 Kilometer absolviert der Mondorfer Tross von der Abfahrt am Samstagmorgen bis zur Rückkehr rund 24 Stunden später. Und die Mühen und Reisestrapazen sollen sich lohnen – anders als in der vergangenen Woche, als die Mannschaft mit einer Niederlage aus Bitterfeld zurückkehrte.