Volleyball: Sieg gegen Schüttdorf : TuS Mondorf macht kurzen Prozess

Nicht zu stoppen: Nico Wegner (r.) und der TuS Mondorf. Foto: Wolfgang Henry

Bonn/Niederkassel Die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf fegen den FC Schüttorf aus der Hardtberghalle. Die Damen der SSF Fortuna Bonn triumphieren in Leverkusen.

Volleyball-Zweitbundesligist TuS Mondorf hat offenbar zu alter Stärke zurückgefunden. Nach dem deutlichen 3:0 (25:14, 25:20, 25:9)-Erfolg über den FC Schüttorf ist der Vorjahresmeister nun bereits auf den vierten Platz vorgerückt.

Die knapp 150 Zuschauer, die im ersten Heimspiel der Saison den Weg in die Bonner Hardtberghalle gefunden hatten, sahen vom Anfang bis zum Ende der Partie einen konzentriert agierenden Gastgeber, der den Gästen aus Niedersachsen zu keinem Zeitpunkt auch nur den Hauch einer Chance ließ.

Gleich zu Beginn der Begegnung ließ es Mondorfs Nils Becker beim Aufschlag so richtig krachen und machte acht Punkte am Stück; damit war er quasi der Wegbereiter für den Gewinn des ersten Satzes. Schüttorf zeigte sich in weiten Teilen vollkommen von der Rolle, vermochte sich nicht aufzubäumen. Lediglich im zweiten Satz konnten die Gäste ansatzweise mithalten, der TuS agierte jedoch weiterhin souverän, hielt seinen Fünf-Punkte-Vorsprung bis zum Ende des Durchgangs.

Der TuS operierte im dritten Satz mit unglaublich harten Aufschlägen, während die Annahme der Gäste immer weiter wackelte. Dabei hatte Schüttorf zunächst mit 5:3 in Führung gelegen, bevor Mondorf eine ungewöhnliche 22:4-Serie gelang. Nach nur 69 Minuten war die Partie dann beendet.

Keine Frage, dass Mondorfs Teammanager Klaus Utke nach dem Spiel vollauf zufrieden war: „Die Mannschaft hat das Spiel von Anfang an sehr ernst genommen und nie nachgelassen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Heimpremiere so gut gelungen ist“, gab er zu Protokoll.

Fortuna siegt erst im Tie-Break

Die Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn haben derweil durch einen 3:2 (23:25, 20:25, 25:20, 26:24, 15:7)-Erfolg bei der Zweitvertretung des TSV Bayer Leverkusen wichtigen Boden in der 3. Liga gutgemacht.

Die SSF Fortuna machen es in dieser Spielzeit offenbar gerne spannend. Schon zum vierten Mal in bislang sechs Partien ging das Team von Trainer Sebastian Ehrlich über fünf Sätze, zwei Spiele wurden gewonnen. Besonders beeindruckend war beim Match in Leverkusen die Tatsache, dass die Fortuna in der hart umkämpften Begegnung bereits mit 0:2 Sätzen hinten lag.

In fast jedem Satz ging es eng zu, im ersten Durchgang machte Bayer beim Stand von 23:23 dann die „big points“. Ehrlich reagierte, brachte im zweiten Abschnitt Annika Brück als Diagonalspielerin; zudem stabilisierte Lisa Derendorf die Annahme.

Das zeigte nach dem verlorenen zweiten Satz (20:25) Wirkung. Die Fortuna lag im dritten Durchgang deutlich vorn, die Leverkusenerinnen konnten mit ihren Aufschlägen nicht mehr punkten. Schnell führte die Fortuna mit 17:11 und brachte den Satz locker nach Hause.

Große Moral und Kampfbereitschaft legten die Bonnerinnen auch im vierten Satz an den Tag, mussten allerdings einen zwischenzeitlichen 8:15-Rückstand aufholen. Durch eine beeindruckende Aufschlagserie von Annika Brück kamen die Gäste in der Folge mit sechs Punkten in Serie auf 14:15 heran und waren wieder im Spiel. Der Satz ging schließlich mit 26:24 an die Fortuna.