Zweitliga-Volleyballer vergrößern Vorsprung Mondorfer Erfolg im Tiebreak

Die Spitzenpartie am Samstag verfolgten mehr als 500 Zuschauer in der Bonner Hardtberghalle. Sie erlebten eine mitreißende Begegnung. Mondorf präsentierte sich deutlich stärker als in den Vorwochen und überraschte die Gäste im ersten Durchgang mit wuchtigem Spiel. Folge: Satz eins ging mit 25:14 an den TuS.