Volleyball: TuS Mondorf festigt Spitzenposition : Steigerung nach dem Stotterstart

Nach Anlaufschwierigkeiten bezwangen Nils Becker (links) und die Volleyballer des TuS Mondorf den PSV Neustrelitz mit 3:1. Foto: Wolfgang Henry

NIEDERKASSEL Der TuS Mondorf ist seiner Favoritenstellung in der 2. Volleyball-Bundesliga gerecht geworden. Im Heimspiel gegen den Tabellenvierten PSV Neustrelitz setzte sich der Primus am Samstag in der Bonner Hardtberghalle nach einigen Anfangsschwierigkeiten mit 3:1 (18:25, 25:16, 25:19, 25:20) durch.

Im ersten Durchgang überraschten die Gäste aus Ostdeutschland den Tabellenführer mit ihren druckvollen Aufschlägen und einer hervorragenden Abwehrarbeit. Trotz einer rund achtstündigen Busfahrt wirkten die Neustrelitzer deutlich ausgeruhter und konzentrierter als der TuS. Dieser sah sich vom forschen Auftritt des PSV „einigermaßen überrascht und baff“, wie Mondorfs Kapitän und Zuspieler Max Funk im Anschluss formulierte. Der Satz ging folgerichtig an Neustrelitz.

Erst in der Folge steigerten sich die Mondorfer, agierten in den weiteren Sätzen auf dem gewohnten Niveau und drückten dem Spiel ihren Stempel auf. TuS-Trainer Anastasios Vlasakidis reagierte im zweiten Durchgang, brachte Sebastian Dinges als Zuspieler für Max Funk und Hendrik Düsterwald für Jan Danielowski. Fortan lief die Partie deutlich besser für die Gastgeber, die sich in allen Mannschaftsteilen steigerten und die taktischen Vorgaben konsequenter umsetzten. Dinges durfte sich zudem zum ersten Mal in dieser Spielzeit über die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) freuen.

3. Liga Damen SSF Fortuna Bonn gewinnen im Tiebreak Die Drittliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn sind ihrem erklärten Saisonziel – Platz drei – ein Stück nähergekommen. Im Verfolgerduell in der Hardtberghalle setzte sich der Viertplatzierte gegen die Zweitvertretung des TSV Bayer Leverkusen mit 3:2 (23:25, 17:25, 25:20, 25:15, 15:9) durch. Nach einem durchwachsenen Start und dem Verlust der ersten beiden Sätze sahen die Gastgeberinnen bereits wie die sicheren Verliererinnen aus. Gegen Ende des zweiten Durchgangs steigerte sich das Team jedoch, und vor allem Libera Klaudia Czyz sowie Jil von der Stein verdienten sich mit Abwehraktionen und Blöcken Bestnoten. Die Mannschaft drehte die Partie, sicherte sich die Sätze drei und vier und entschied den Tiebreak ebenfalls für sich. „Ein echter Arbeitssieg für das Team und eine ganz starke kämpferische Leistung“, lobte Fortunas Trainer Sebastian Ehrlich seine Schützlinge. big

In der Tabelle bleibt Mondorf weiterhin auf Platz eins mit vier Punkten Vorsprung auf den einzigen ernsthaften Verfolger VC Bitterfeld. „Der erste Satz war für uns einfach zum Vergessen. Danach haben wir uns gesteigert und einen verdienten Sieg geholt“, befand Funk nach dem Spiel.