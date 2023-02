TuS Mondorf baut die Siegesserie aus : Mondorf auf dem Weg zur Meisterschaft

NIEDERKASSEL Der TuS Mondorf hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Volleyball-Bundesliga weiter ausgebaut und strebt mit großen Schritten dem „Unternehmen Titelverteidigung“ entgegen. Nach dem 3:0 (25:16, 25:21, 25:14)-Erfolg beim FC Schüttorf und dem Patzer des Verfolgers Bitterfeld ist der Vorsprung der Rheinländer auf den Tabellenzweiten auf sieben Punkte angewachsen.

Die Souveränität, mit der die Mondorfer in dieser Spielzeit agieren, ist schon bemerkenswert. In den 13 bisherigen Spielen hat der Vorjahresmeister bei einer Niederlage lediglich sieben Sätze abgegeben, davon fünf in den ersten beiden Spielen. Das bedeutet: An den Spieltagen drei bis 14 hat der TuS Mondorf lediglich zwei Durchgänge nicht gewonnen.

Das machte sich auch am Sonntag in Schüttorf bemerkbar. Die Mannschaft von Trainer Anastasios Vlasakidis agierte wie eine Spitzenmannschaft, sorgte in jedem der drei Sätze innerhalb des ersten Drittels bereits für einen komfortablen Vorsprung, der immer weiter ausgebaut wurde. Die Übermacht der Gäste war derart eklatant, dass der Coach wie schon in der Vorwoche komplett durchwechseln konnte. Am Ende der Partie stand mit Nico Wegner nur ein Spieler auf dem Feld, der auch in der Anfangsformation dabei war, wobei auch der erneut extrem starke Außenangreifer innerhalb der Partie einige Minuten auf der Bank verschnaufen durfte.