Volleyball: Zweitliga-Primus TuS Mondorf reist nach Schüttorf : Ein deutlicher Sieg ist eingeplant

Mit reichlich Selbstvertrauen reisen Jan Danielowski (Nr. 14), Nico Wegner (rechts neben ihm) und die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf nach Schüttorf. Foto: Wolfgang Henry

NIEDERKASSEL In der Fremde bestehen müssen die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf an diesem Wochenende. Am Sonntag um 16 Uhr ist der Tabellenführer zu Gast in Niedersachsen beim FC Schüttorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henning Bock

Beim TuS läuft derzeit alles rund. Die Mannschaft von Trainer Anastasios Vlasakidis ist noch breiter und besser aufgestellt als in der zurückliegenden Saison und führt die Tabelle bei lediglich einer Niederlage in 13 Spielen mit vier Punkten Vorsprung vor Bitterfeld an. Die Ostdeutschen scheinen ohnehin die einzige ernsthafte Konkurrenz für die Mondorfer darzustellen, denn der Drittplatzierte Lindow-Gransee hat bei einer mehr ausgetragenen Begegnung bereits acht Punkte Rückstand und kann wohl kaum mehr ins Titelrennen eingreifen.

Kapitän Max Funk zeigt sich selbstbewusst

Die Vormachtstellung in der Liga sorgt auch innerhalb der Mannschaft für reichlich Selbstvertrauen. „Wir müssen nur auf uns schauen, keiner in der Liga ist so stark besetzt und so vielseitig wie wir“, meint Mondorfs Kapitän und Zuspieler Max Funk.

Im Grunde genommen können sich die Mondorfer wohl tatsächlich nur selbst schlagen im Duell bei den Niedersachsen. Zwar darf sicherlich kein Gegner unterschätzt werden – Funk verweist in diesem Zusammenhang auf den besten Schüttorfer Akteur, den kanadischen Diagonalspieler Cameron Branch –; dennoch ist ein deutlicher Sieg fest eingeplant. „Im Training haben wir immer wieder geübt, wie wir ihn stoppen können. Wir wollen ihn natürlich nicht zur Entfaltung kommen lassen“, erklärt Funk.