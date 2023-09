2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf muss in Meisterschaft und Pokal ran

Für Mondorfs Kapitän Max Funk und seine Kollegen heißt es am Samstag: früh aufstehen, um die Abfahrt des Mannschaftsbusses um 6 Uhr in Richtung Ostsee nicht zu verpassen. Wenn die Mannschaft nach geschätzten acht bis neun Stunden Fahrt am Zielort eintrifft, steht noch ein bisschen Entspannung an, bevor es in die Arena nach Warnemünde geht. Unmittelbar nach der Partie führt die Reise dann über Nacht wieder Richtung Heimat; im Morgengrauen soll das Team wieder am Rhein ankommen.