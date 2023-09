2. Volleyball-Bundesliga: TuS Mondorf muss zweimal ran Doppelbelastung und kein Ende

Mit VCO Berlin kommen die besten deutschen Nachwuchsspieler in die Hardtberghalle, die von Saison zu Saison wechselnd als jüngerer Jahrgang in der 2. und als älterer Jahrgang in der 1. Bundesliga spielen. Die Spieler entstammen alle den Jahrgängen 2004 bis 2006, sind hochtalentiert, aber unerfahren. „Wir sollten uns die Namen der Jungs merken, von denen es einige mit Sicherheit später in die Bundesliga und in die Nationalmannschaft schaffen werden“, sagt Utke.