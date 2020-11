SSF Fortuna Bonn sind in Berlin chancenlos : TuS Mondorf vergibt in Bocholt eine 2:0-Satzführung

BONN Ohne Punkte kehrten die beiden Volleyball-Zweitbundesligisten aus der Region von ihren Auswärtsspielen zurück. Die Damen der SSF Fortuna Bonn waren beim VCO Berlin ohne Chance, die Herren des TuS Mondorf brachten das Kunststück fertig, beim 2:3 in Bocholt einen 2:0-Satzvorsprung noch aus der Hand zu geben.

Die Berlinerinnen machten mit starken Aufschlägen von Beginn an Druck und führten schnell mit 3:0, um ihren Vorsprung anschließend auf 13:5 auszubauen. Dann kämpften sich die Bonnerinnen jedoch wieder heran und verkürzten auf zwei Punkte (16:18). Zu mehr reichte es allerdings nicht. Beim Stande von 24:20 verwandelten die VCO-Damen ihren ersten Satzball zur 1:0-Führung. „Mit ihrem extrem schnellen Spiel haben uns die Berlinerinnen ganz schön durcheinandergewirbelt. Uns hat in dieser Phase die letzte Präzision gefehlt, und wir sind mit unserem Block nicht ins Spiel gekommen“, erklärte der Sportliche Leiter der SSF Fortuna, Albert Klein.

Derweil vergaben die Volleyballer des TuS Mondorf zum zweiten Mal in dieser Saison eine 2:0-Führung. Beim Tabellennachbarn TuB Bocholt hatten sie am Ende mit 2:3 (25:14, 26:24, 23:25, 20:25, 11:15) das Nachsehen.

Den schnellen Satzverlust aber steckte Bocholt gut weg; ab dem zweiten Durchgang verlief das Spiel auf Augenhöhe. Nach wechselnder Führung drehte Mondorf ein 15:16 in ein 19:17 und hielt bis zum 24:21 einen Drei-Punkte-Vorsprung, ließ dann aber drei Satzbälle ungenutzt. In der Verlängerung machte der TuS den Satz aber dann doch noch zu (26:24). „Das waren zwei nahezu perfekte Sätze von uns“, freute sich TuS-Teammanager Klaus Utke, der dann aber sehen musste, dass sich die TuB immer besser auf das Mondorfer Spiel einstellten.

So deutete sich im dritten Satz an, dass die Gastgeber drauf und dran waren, die Partie zu drehen. Gehörigen Anteil daran hatten Kapitän Lars Geukes und der slowenische slowenische Diagonale Ziga Zupanc. Gleichwohl hielt der TuS dagegen. Bis zum 16:15 lagen die Bocholter in Front, bevor die Gäste erstmals selbst die Nase vorn hatten (17:16). Doch Bocholt holte sich die Führung zurück (21:20) und gab sie nicht mehr her.