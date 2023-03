2. Volleyball-Bundesliga: Mondorf steuert auf erneuten Meistertitel zu : TuS mit Vollgas nach der Karnevalspause

In Essen müssen Manuel Harms (rechts) und die Volleyballer des TuS Mondorf ran. Foto: Wolfgang Henry

MONDORF/BONN Nach einer spiel- und trainingsfreien Woche gehen die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf in den Schlussspurt in der zweiten Liga. Sechs Spiele stehen noch aus, der Tabellenführer und Titelverteidiger gastiert am Samstag um 19.30 Uhr bei VV Humann Essen.

Über Karneval ruhte der Ball beim TuS, statt Training war der Karnevalsumzug in Mondorf angesagt. Eine Fußgruppe der Abteilung mit rund 50 Akteuren nahm am Rosenmontagsumzug teil und präsentierte dabei unter anderem den Meisterpokal aus dem Vorjahr. Ob die eine Woche ohne Training nun mehr geschadet oder genützt hat, wird sicherlich das Spiel am Wochenende zeigen. Mondorfs Teammanager Klaus Utke ist allerdings zuversichtlich: „Ich glaube, die Jungs haben durchgeatmet, können nun mit vollem Elan wieder angreifen und in die entscheidende Saisonphase gehen.“ Mittlerweile sind auch einige Krankheitsfälle innerhalb der Mannschaft weitgehend kuriert und auch die Verletzten sind fast alle wieder an Bord. Nico Wegner, Max Funk und Sebastian Dinges befinden sich wieder im Training, einzig Thorben Burda fehlt weiterhin. Ob Miguel Reuss nach seinem leichten Bandscheibenvorfall schon ein Kandidat für die Startformation ist, gilt eher als unwahrscheinlich.