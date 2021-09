Volleyball: Mondorf trifft auf den Angstgegner, SSF-Fortuna-Damen gegen Leverkusen : Mit Schüttorf ist noch eine Rechnung offen

Für die beiden Vorjahresniederlagen wollen sich Nico Wegner und der TuS Mondorf revanchieren. Foto: Wolfgang Henry

BONN/NIEDERKASSEL Die beiden besten Volleyballteams der Region genießen am Wochenende Heimrecht. In der 2. Bundesliga der Herren erwartet der TuS Mondorf am Samstag um 20 Uhr den FC Schüttorf 09. Bereits am Samstag um 16 Uhr tragen die Zweitliga-Frauen der SSF Fortuna Bonn ihr Heimspiel gegen den TSV Bayer Leverkusen aus. Beide Partien finden in der Bonner Hardtberghalle statt, für Zuschauer gilt die 3G-Regel.