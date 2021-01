TuS Mondorf strebt den dritten Sieg in Folge an : Die SSF Fortuna haben nichts zu verlieren

BONN/NIEDERKASSEL Krasser Außenseiter sind die Zweitliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn im Gastspiel beim Tabellenführer Bayer Leverkusen. Dagegen wollen die Herren des TuS Mondorf gegen den SV Warnemünde den dritten Sieg in Serie einfahren.

Die Rollen sind also klar verteilt. Bonn ist Aufsteiger und immer noch dabei, sich an die zweithöchste Spielklasse zu gewöhnen. Wie die jüngsten Siege gegen Allbau Essen und SCU Emlichheim gezeigt haben, tut die Mannschaft das bisher sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite steht diesmal jedoch ein Gegner, der auf eine langjährige Bundesliga-Vergangenheit zurückblicken kann und seit dem Abstieg vor acht Jahren nie schlechter als auf Platz vier eingelaufen ist. Auch in dieser Saison sind die Leverkusenerinnen in der 2. Bundesliga Nord das Maß aller Dinge. Zwar musste das Werksteam am vorigen Sonntag beim VCO Berlin die erste Saisonniederlage hinnehmen, aber im Nachholspiel am Mittwoch spielten die Bayer-Frauen den Tabellenvierten Allbau Essen schon wieder in gewohnter Weise mit 3:0 an die Wand.