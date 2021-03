Mondorfer Herren rücken durch Erfolg in Bitterfeld-Wolfen auf Rang drei vor : SSF Fortuna verlieren Spiel und Libera

BONN/NIEDERKASSEL Sieg und Niederlage für die Volleyball-Zweitligisten aus Bonn und der Region: Während die Damen der SSF Fortuna Bonn beim 0:3 in Essen chancenlos waren, rückten die Herren des TuS Mondorf nach ihrem 3:1-Erfolg beim VC Bitterfeld-Wolfen auf den dritten Tabellenplatz vor.

Aber der Reihe nach: Gegen gut eingestellte Rheinländerinnen hatten die Gastgeberinnen den besseren Start und führten schnell mit 4:1. Beide Teams griffen beherzt an und machten auch in der Abwehr einen stabilen Eindruck. Die SSF-Fortuna-Damen schlugen zurück (4:4) und gestalteten die Partie bis zur Satzmitte ausgeglichen (14:14). Dann aber setzten sich die „Pottperlen“ mit ihrem schnellen Spiel durch, zogen auf 24:18 davon und holten sich am Ende recht deutlich den Satz. „Man hat von Anfang an gespürt, dass Essen Revanche für die Hinspielniederlage wollte. Der Druck auf unseren Annahmeriegel war vom ersten Ball an enorm“, konstatierte Bonns Sportlicher Leiter Albert Klein.