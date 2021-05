Qualifikation für das 24-Stunden-Rennen : Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt auf dem Nürburgring

Der Sieger des 24-Stunden-Rennens, das Rowe-Team, geht in diesem Jahr mit zwei Autos an den Start. Foto: Oliver Ermert

Nürburg Am Sonntag findet auf dem Nürburgring die Qualifikation für das 24-Stunden-Rennen statt – mit dabei sind der Troisdorfer Fabian Schiller und der Bornheimer Luca Ludwig.

Der Saisonhöhepunkt auf dem Nürburgring rückt näher. An diesem Wochenende findet das 24-Stunden-Qualifikationsrennen auf dem Nürburgring statt. Nach zwei Übungseinheiten in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) haben die Teams letztmalig Gelegenheit, sich für den Saisonhöhepunkt am ersten Juni-Wochenende in Form zu bringen.