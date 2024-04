Neue Handballhochburg Handballclubs fusionieren in der Voreifel

Im ersten Schritt treten zur Saison 2024/2025 die Herrenmannschaften als HSG Wölfe Voreifel an. Die Ausweitung der Kooperation auf die anderen Bereiche ist für die kommenden Spielzeiten geplant. Jetzt und auch in Zukunft sollen vor allem die „Wölfchen“ in allen Heimatorten die Möglichkeiten zum Einstieg in den Handballsport bekommen und gleichzeitig wird auch leistungs-orientierter Handball auf Verbandsebene für Mädchen und Jungen ermöglicht.