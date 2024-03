Mittelrheinliga Endenicher Vorsprung auf den Abstiegsplatz schrumpft

Die Freude währte indes nicht lange. Obwohl Tim Dilley den alten Abstand wiederherstellte (61.), gab sich die Dabrowski-Elf nicht auf. Die Partie wogte hin und her. Dann trat der Liga-Torschützenkönig Friesdorf noch einmal in Erscheinung. Nach einer kurz ausgeführten Ecke traf er zum vorentscheidenden 3:1 (80.). Der eingewechselte Beckly Gwe Fontem stellte in der Nachspielzeit (90.+2.) den Endstand her.