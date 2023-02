Spieler von VTA Bonn von Katastrophe betroffen : Bonner Fußballer haben Angst um Familien im Erdbebengebiet

Besonders betroffen: Der Ex-VTA-Vorsitzende Bülent Bugdaci stammt aus der Erdbebenregion. Foto: Horst Müller

Bonn Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien will der türkische Fußball-A-Ligist VTA Bonn die Hilfsorganisationen unterstützen. Am Wochenende gibt es bei den Testspielen des Vereins Trauerflor und eine Schweigeminute.