Ein Expertenteam aus zehn Trainern und Vereinsoffiziellen hat in einer Vorauswahl je zehn Handballerinnen und Handballer vorgeschlagen, von denen jeweils nur eine Spielerin und ein Spieler gewählt werden können. Obwohl die Wahl erst am Sonntag (31. März) begonnen wurde, haben bis Dienstagabend schon über 1440 Personen abgestimmt. Die Wahl dauert noch bis zum 15. April. Die Siegerehrung findet im Rahmen der Pokalendspiele des Kreises am 11. Mai in der Sporthalle Beuel-Ost statt. Folgende Handballerinnen und Handballer wurden von dem Expertenteam benannt: