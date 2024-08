Wahlscheider SV Schlusspfiff für den langjährigen Coach Gerd Klink

„Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn du da­ran denkst, dass die Jungs jetzt trainieren“, sagt Gerd Klink. Ohne ihn. Ohne ihren Chef. Ohne den Mann, der sie in den zurückliegenden 17 Jahren beim Wahlscheider SV in der Kreisliga A und in der Bezirksliga durchgehend gecoacht hat. Der insgesamt 20 Jahre bei den Gelb-Schwarzen verbracht hat, nur unterbrochen durch eine vierjährige Spielertrainer-Tätigkeit beim damaligen TSV Seelscheid.