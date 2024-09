Bonner Zivilgericht entscheidet Warum ein türkischer Paralympics-Sieger nicht mehr in Paris starten darf

Es war die erste Goldmedaille für die Türkei bei den diesjährigen Paralympischen Spielen in Paris: Am vergangenen Samstagabend siegte Serkan Yildirim mit einer Zeit von 10,7 Sekunden im 100-Meter-Sprint der Männer knapp vor dem zweitplat-zierten US-Amerikaner Noah Malone (10,71 Sekunden). In seiner Paradedisziplin, dem 400-Meter-Lauf, wird der im Iran geborene Athlet, der an der Seine für die Türkei am Start war, allerdings nicht mehr teilnehmen dürfen. Das hat am Dienstag-morgen ein Bonner Zivilrichter entschieden.