Darts-Elite am Nürburgring Weltmeister Luke Humphries kommt zu Darts am Ring

Der Weltmeister kommt an den Ring. Wenn am 16. März in der Ring-Arena am Nürburgring zum dritten Mal die große „Darts am Ring“-Gala des internationalen Darts-Verbandes pdc startet, darf der aktuell beste Spieler der Welt nicht fehlen. Luke Humphries, der sich im Januar gerade durch seinen Triumph im Alexandra Palace in London, dem sogenannten Ally Pally, zum Weltmeister gekrönt und dadurch auch auf Position eins der Weltrangliste gehievt hat, hat seine Teilnahme an dem Turnier in der Eifel fest zugesagt.