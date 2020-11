Fünf Kandidaten nominiert : Wer wird GA-Sportler des Monats Oktober?

Bonn. Zum ersten Mal sind mit Lina und Greta Kröger Zwillingsschwestern für die GA-Sportlerwahl nominiert. Außerdem qualifizierten sich Majtie Kolberg, Boris Schirmer und Julien Jeandrée.

Nachdem es bereits im vergangenen Monat ein Novum bei der GA-Sportlerwahl gab – mit Frederik Breuer und Paul Klapperich wurden gleich zwei Athleten als Sportler des Monats ausgezeichnet – folgt nun das nächste: Zum ersten Mal kommt es zu einem Duell zwischen Zwillingsschwestern und damit auch Sportarten: Lina und Greta Kröger sind durch ihre herausragenden Leistungen im Oktober beide nominiert – Lina für ihren NRW-Altersklassenrekord im Schwimmen, Greta für ihr Triple-Double in der U18-Basketball-Bundesliga. Insgesamt haben sich wieder fünf Athleten für die Wahl zum Sportler des Monats qualifiziert. Bis zum kommenden Dienstag, 10. November, 24 Uhr, haben die GA-Leser nun die Chance, für ihren Kandidaten im Internet auf www.ga.de/sportlerwahl abzustimmen.

Beim Einladungswettkampf in Neuss platzierte sich Nachwuchsschwimmerin Lina Kröger von der SG Wago 1950 in ihrem Jahrgang 2004 in gleich vier Rennen auf Platz eins: 50 und 100 Meter Freistil, 50 Meter Rücken sowie 50 Meter Schmetterling. Die 16-Jährige verbesserte dabei nicht nur ihre Bestzeiten im Freistil, sondern stellte über 50 Meter Rücken mit 29,50 Sekunden einen NRW-Altersklassenrekord auf.