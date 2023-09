Deutsche Meisterschaft im Softball Vermins entreißen Bonn Capitals den Titel

Nach einer Siegteilung (Split) am ersten Tag der Best-of-Five-Serie (7:4 für die Caps, 8:1 für die Vermins), standen die Bonner im vierten Spiel bereits mit dem Rücken zur Wand, nachdem sie die dritte Partie mit 3:9 abgeben mussten. Doch das Team von Headcoach Robert Kovacevic zeigte keine Nerven und erreichte durch ein 5:3 einen erneuten Split und damit das entscheidende fünfte Spiel in den Bonner Rheinauen. In diesem entstand das Gefühl, dass bei den Caps nach dem Kraftakt in Spiel vier ein wenig die Luft raus sei. Die Wesselingerinnen spielten all ihre Routine und ihr Zutrauen in die eigenen Stärken nach vier Titeln in den vergangenen fünf Jahren aus und schafften durch das deutliche 11:0 einen weiteren großen Triumph in ihrer Vereinshistorie.