Historisches Comeback : Warum der VfL Meckenheim nun deutschlandweit bekannt ist

Nach einem 5:0-Rückstand schaffte der VfL Meckenheim im November 2002 noch ein 5:5: Foto: dpa/Jan Woitas

Meckenheim. Für die Redaktion des Fußballmagazins 11Freunde steht der VfL Meckenheim in einer Reihe mit den Bayern, Barcelona und Liverpool, und das aufgrund einer wirklich kuriosen Leistung.

Der FC Bayern ist zweifelsohne ein großer Verein, ebenso der FC Liverpool und der FC Barcelona. Unbestritten. Für die Macher des Fußballmagazins „11Freunde“ gehört in gewisser Hinsicht in diese Liste aber auch der VfL Meckenheim. Dessen erste Mannschaft kämpft aktuell nicht um nationale Meisterschaftspunkte und die Champions-League-Qualifikation, sondern kickt in der Kreisliga C 3 – viel tiefer geht eigentlich nicht mehr. Dennoch hat es der Verein in eine Spezialausgabe der „11Freunde“ geschafft.

Das „bekloppteste Comeback“

Warum, mag man sich nun fragen, kommen die Fußballenthusiasten der „11Freunde“-Redaktion auf die Idee, den Verein aus der Voreifel im gleichen Artikel über historische Fußballspiele zusammen mit den Großen aus Deutschland, England und Spanien zu erwähnen? Noch dazu mit der Schlussfolgerung, dass dem aktuellen Kreisligisten eine Sensation gelang, von der die Fußballriesen bislang nur träumen können. Kurzum: Die „11Freunde“ attestieren dem VfL Meckenheim das „bekloppteste Comeback“ der Fußballgeschichte. Dieses ereignete sich im November 2002. Der FC Bayern schickte sich an, in jener Saison wieder einmal Meister und Pokalsieger zu werden – und die Meckenheimer spielten in der Landesliga.

5:0 im Rückstand

Am 10. November 2002 traten die Jungs aus der Voreifel beim SSV Marienheide an. Bereits nach 24 Minuten flog ein Meckenheimer vom Platz, nach 83 Minuten stand es 5:0 für Marienheide. Sodann passierte es: Zehn Meckenheimer schossen in acht verbleibenden Spielminuten fünf Tore, das letzte davon in der dritten Minute der Nachspielzeit – was dazu führte, dass ein damaliger Verantwortlicher von Marienheide seinem Verein attestierte, „die Lachnummer“ zu sein.