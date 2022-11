Spieler der SSF Dragons Bonn : Bonner Florian Weißkirchen tritt bei Floorball-WM in der Schweiz an

Der Bonner Florian Weißkirchen nimmt aktuell an der WM in der Schweiz teil. Foto: Floorball-Verband Deutschland

Bonn Der Bonner Florian Weißkirchen tritt aktuell bei der Floorball-WM in der Schweiz an. Für den 24-Jährigen ist es bereits die zweite Nominierung für das Nationalteam und zählt dennoch zu den Jüngsten im Kader.

Für Florian Weißkirchen ist die anstehende WM quasi ein Heimspiel. „Näher wird die WM nicht kommen“, sagt der Bonner. Weißkirchen ist Floorballspieler der SSF Dragons Bonn und zum zweiten Mal in den deutschen Nationalkader für eine Weltmeisterschaft berufen worden. Aktuell tritt er mit dem deutschen Team bei der WM in Winterthur und Zürich an. Dem Land, in dem Floorball auch Unihockey genannt wird und einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland hat.

Von der Popularität her vergleichbar mit Basketball oder Eishockey in Deutschland – die wichtigsten Spieler kennt dort jeder. 150.000 Besucher erwarten die Gastgeber während des Turniers. Die Halle in Zürich wurde sogar extra für die Weltmeisterschaft neu gebaut. Die regulären Karten für die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale sind seit bereits seit Monaten ausverkauft.

Auch Weißkirchen ging für seinen Traum in die Schweiz. Nach dem Abi zog er nach Chur, um dort für den Schweizer Rekordmeister Chur Unihockey zu spielen. Seit seiner Rückkehr ist er wieder für das Bundesliga-Team der SSF Dragons Bonn aktiv.

Deutschland steht aktuell auf Platz 7 der Weltrangliste

Das harte Training zahlte sich aus: Als einer der wenigen schaffte er den Sprung von der U19-Nationalmannschaft direkt ins Herren-Team. Und als einer der Jüngsten nimmt der 24-Jährige nun an seiner zweiten WM teil. „Die Aufregung ist größer. Vor der letzten WM wusste ich nicht, was mich erwartet.“ Auch der Druck, die eigene Leistung abzurufen, sei größer als noch im vergangenen Jahr bei der WM in Helsinki. „Generell wollen wir die Top acht der Weltrangliste halten.“ Aktuell steht Deutschland auf Platz sieben. Die Weltrangliste setzt sich aus den Platzierungen bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften zusammen. „Platz sieben oder acht sollte schon drin sein“, sagt Weißkirchen über die Chancen in diesem Jahr. Bei der WM 2021 war das ambitionierte Ziel von Bundestrainer Martin Brückner Platz fünf, am Ende erreichte es nur zu Platz neun. „Letztes Jahr bei der WM hatte ich das Gefühl, dass ich körperlich hinterherhänge“, bilanziert Weißkirchen. Daran hat er hart gearbeitet – unter anderem gemeinsam mit dem Athletik-Trainer der SSF.

Harte Gegner in der Gruppenphase

Aber auch die Ausgangslage ist besser als im vergangenen Jahr: Wegen der Corona-Pandemie gab es 2021 deutlich weniger Spiele. Die Gegner waren dadurch schwerer einzuschätzen, zudem hatte die Mannschaft nur drei Länderspiele, um sich gemeinsam auf das Turnier vorzubereiten. In diesem Jahr hat das Team rund ein Dutzend Spiele bestritten – davon allein fünf in der Qualifikation für die WM-Endrunde. Ein paar Spieler sind neu im Team. „Der Hauptstamm ist aber geblieben“, so Weißkirchen. Das Team begleiten neben dem Bundestrainer auch noch Co-Trainer, Physiotherapeuten, Athletiktrainer, Videoanalyst, Sportmanager, Torwarttrainer, Social-Media-Betreuer und ein Koch.

In der Gruppenphase haben Weißkirchen und seine Mitspieler wohl die schwerste Aufgabe erwischt: Titelverteidiger Schweden, Lettland und Tschechien. „Da muss schon alles zusammenkommen, um gegen die Top-Teams zu gewinnen.“ Gegen Lettland ist ihnen das in der WM-Vorbereitung gelungen. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten der Gruppen A und B qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die anderen spielen mit den Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen C und D noch eine Playoff-Runde um den Einzug ins Viertelfinale aus. „Wenn es gut läuft, spielen wir im Viertelfinale gegen die Schweiz. Das wäre bestimmt ausverkauft und das Spiel würde man nicht mehr vergessen.“

Hoffen auf eine WM in Deutschland

Unterstützung erhält er in der Schweiz von seiner Familie und seinen Mannschaftskameraden von den SSF Dragons. Seine Schwester Annika (22) ist ebenfalls Floorballspielerin. Sie absolvierte vor Kurzem selbst ihr erstes Länderspiel. Angefangen mit dem Floorball hat sie sogar ein paar Wochen vor ihrem älteren Bruder, damals im Alter von sieben Jahren.

Florian Weißkirchen war neun. Die Geschwister kamen zu dem Sport, weil viele im Freundeskreis damit anfingen. Für Weißkirchen ist es nun ein besonderes Gefühl, dass er sich mit 13 Jahren Länderspiele angeschaut hat und nun neben einigen der damaligen Nationalspieler auf dem Feld stehen darf. „Mit denen zusammenzuspielen, ist schon ein cooles Gefühl“. Bei den Bonnern spielt er in der Bundesliga auf der Center-Position, in der Nationalmannschaft wird er zum rechten Stürmer.

In Deutschland ist der Sport noch relativ neu – erst seit 30 Jahren wird Floorball auch in Deutschland gespielt. „Ich hoffe, dass es in 10, 20 Jahren einen anderen Stellenwert hat als jetzt“, sagt Weißkirchen. Und vielleicht gibt es dann doch irgendwann ein echtes WM-Heimspiel.