Christian Knees bestreitet mit ehemaligen Kollegen ein Wohltätigkeits-Rennen zugunsten des Vereins „Leben mit Autismus" : Radsport-Stars zu Gast in Rheinbach

Der Vorsitzende des Vereins „Leben mit Autismus“, Peter Schumacher (l.), und Ex-Radprofi Christian Knees bei der Vorstellung des „Fluthilfe Charity Ride“. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Rheinbach Trotz hochkarätiger Besetzung steht am Sonntag beim Radrennen in Rheinbach nicht der sportliche Wettkampf im Vordergrund. In erster Linie geht es um Unterstützung für den von der Flutkatastrophe betroffenen Verein „Leben mit Autismus“.