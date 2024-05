Taekwondoka vom TKD Swisttal Yanna Schneider gewinnt Bronze bei der EM

Yanna Schneider hat sich am ersten Tag der Europameisterschaften in Serbien Bronze gesichert. „Die Freude ist riesig, überwältigend“, sagte die 28-Jährige. Sie habe sich zwar eine Chance auf eine Medaille ausgerechnet, „die Umsetzung ist dann aber noch einmal etwas anderes. Diese Bronzemedaille fühlt sich an wie Gold.“