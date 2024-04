Rückzug aus der Mittelrheinliga Zwei Absteiger stehen schon fest

Die Freialdenhovener hatten vor knapp zwei Monaten erklärt, in der nächsten Saison freiwillig in der Kreisliga A antreten zu wollen. Geschäftsführer Achim Gehlen erklärte gegenüber „Reviersport“, dass diese Entscheidung nicht aus wirtschaftlichen Gründen getroffen worden sei. Es fehle an ehrenamtlicher Unterstützung und der Zeitaufwand für die Verantwortlichen sei enorm.