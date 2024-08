SSV Merten Zwei Neulinge mit völlig unterschiedlichen Zielen

SSV Merten – SV Bergisch Gladbach 1:1 (0:1): Die erste Begegnung in der fünften Liga seit sechs Jahren dürfte den Beteiligten lange in Erinnerung bleiben. Selbst SSV-Trainer Bünjamin Kilic wusste das Geschehen nicht so recht einzuordnen: „Wenn der kleine SSV den Aufstiegskandidaten Bergisch Gladbach ein Bein stellt, sollte man zufrieden sein. Aber vom Spielverlauf her wäre ein 2:1-Erfolg nicht unverdient gewesen. Die Mannschaft hat eine taktisch und läuferisch überragende Vorstellung gezeigt. Selbst in Unterzahl wollte sie den Sieg“. Apropos Unterzahl: Acht gelbe, zwei gelb-rote und eine rote Karte zeugen von einer intensiven Partie. „Ja, die Zweikämpfe wurden auf beiden Seiten hart geführt, aber nie unfair“, betonte Kilic.