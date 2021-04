Am Samstag zu Gast in Warnemünde : TuS Mondorf schielt auf Platz drei

Den dritten Tabellenplatz wollen Trainer Tasos Vlasakidis und die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf erreichen. Foto: Wolfgang Henry

NIEDERKASSEL Zum Abschluss der Saison müssen die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf noch einmal reisen. Es geht an die Ostsee. Am Samstag (19 Uhr) treten die Rheinländer beim SV Warnemünde an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Lüttgen

Mit einem Sieg hätte der TuS die Chance, die Spielzeit auf Platz drei zu beenden. Bei einer Niederlage könnte das Team schlechtestenfalls noch auf Rang fünf abrutschen. Dass Mondorf die Ostsee-Piraten schlagen kann, bewies die Mannschaft im Hinspiel eindrucksvoll. Beim 3:1-Erfolg gelang ein nahezu perfekter Satz; zudem zeigten die Mondorfer die beste Blockleistung der Saison.

Dass ein weiterer Erfolg nicht im Vorbeigehen gelingen wird, zeigt allerdings ein Blick auf die Bilanz der vergangenen Wochen. Denn zuletzt holte Warnemünde vier Siege in Folge, darunter gegen den Tabellenzweiten Kieler TV. „Wir werden definitiv eine Top-Leistung abrufen müssen“, weiß Mondorfs Teammanager Klaus Utke.