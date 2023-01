Titelkämpfe in Oberhof : Rodel-WM: Deutsche Doppelsitzer holen erneut doppelt Gold

Titelkämpfe in Oberhof

Oberhof Bei der Heim-WM im Rodeln sind Medaillen das Ziel. Die Doppelsitzer holen in Oberhof jeweils Gold.

Bei den Rennrodel-Weltmeisterschaften in Oberhof haben die deutschen Doppelsitzer der Konkurrenz erneut keine Chance gelassen.

Toni Eggert (BRC Ilsenburg) und Sascha Beneken (RT Suhl) fuhren auf ihrer Heimbahn souverän zu Gold, Jessica Degenhardt (RRC Altenberg) und Cheyenne Rosenthal (BSC Winterberg) schafften dies sogar mit Bahnrekord. Beide Doppel hatten bereits in den Sprint-Wettbewerben am Freitag triumphiert. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (RC Berchtesgaden/WSV Königssee) komplettierten das starke Ergebnis mit Silber.

„Es ist eine Riesenlast abgefallen jetzt, weil das Training war doch ziemlich schwierig. Wir wussten, wir haben nur eine Chance, wenn wir da zweimal perfekt performen“, sagte Eggert, der mit Partner Beneken zum fünften WM-Titel in Serie fuhr. „Das ist so schön, nach zwei Wintern ohne Zuschauer, zu Hause eine WM zu haben, mit so vielen Leuten feiern zu können“, resümierte Beneken. Der Triumph im eigenen Bundesland sei „die Erfüllung eines Kindheitstraumes“.