Rückkehr der Athleten nach Deutschland Olympischer Karneval in Köln

Auf die Reisenden im Eurostar aus Paris sollten zwei große Überraschungen am Zielbahnhof Köln warten. Erstens: Der Zug war auf die Minute pünktlich am Montag, 13.30 Uhr. Und als die deutschen Athleten auf Gleis 3 von Innenministerin Nancy Faeser, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die auf einer Bank am Gleis sitzend entspannt auf den olympischen Tross gewartet hatten, als existierten die Probleme der Deutschen Bahn gar nicht, begrüßt wurden und durch das Spalier der Bundespolizisten und Fans im Bahnhof geschritten waren, sollte sich die Verwunderung wohl noch steigern. Draußen, über dem Bahnhofsvorplatz, lag zweitens ein Ambiente, das es sonst nur an einem sonnigen Rosenmontag zu genießen gibt.