Olympia : Schlechteste deutsche Medaillenbilanz seit Wiedervereinigung

Tokio Die Prognose vom Chef de Mission sollte sich bestätigen: Deutschland rutscht zum Ende der Olympischen Sommerspiele im Medaillenspiegel ab. Dabei gab es in Tokio mehr Medaillen zu vergeben als noch in Rio.

Mit insgesamt 37 Medaillen gab es vor Abschluss der letzten Wettkämpfe ohne deutsche Chancen in der Abrechnung fünf Medaillen weniger als bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro und vier weniger als beim bislang schlechtesten Abschneiden seit 1990. In Peking waren es 2008 insgesamt 41 Medaillen und damit genau halb so viele wie beim ersten Auftritt der gesamtdeutschen Mannschaft 1992 in Barcelona.