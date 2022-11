VfL Wolfsburg : Schmadtke zur Katar-WM: „Damit will ich nichts zu tun haben“

Schmadtke zur Katar-WM: „Damit will ich nichts zu tun haben“

Wolfsburg Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke vom VfL Wolfsburg hat die Austragung der Fußball-WM in Katar kritisiert: „Ich finde das WM-Vergabeverfahren unterirdisch.“

„Und was dem Fass komplett den Boden ausgeschlagen hat, ist der WM-Botschafter, was er gerade über Homosexualität erzählt hat. Damit will ich nichts zu tun haben. Punkt“, sagte der 58-Jährige der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“. Nach Katar werde er „nicht fliegen. Mich zieht da gerade nichts hin.“