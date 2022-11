NBA : Schröders Lakers verspielen 17-Punkte-Vorsprung

Los Angeles Die Los Angeles Lakers haben den möglichen sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen in letzter Sekunde aus der Hand gegeben.

Beim 115:116 gegen die Indiana Pacers verspielte der NBA-Rekordmeister mit Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder eine 17-Punkte-Führung im letzten Viertel noch. Der Wurf zum Sieg bei auslaufender Uhr von Andrew Nembhard war die einzige Pacers-Führung in der zweiten Halbzeit. Die Mannschaft von Trainer Rick Carlisle kommt nun auf zwölf Siege und steht in der Eastern Conference auf Rang vier.

„In der Defensive haben wir keine Rebounds mehr geholt, und in der Offensive haben wir den Ball nicht mehr bewegt. Wir haben viel zu langsam gespielt“, sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur über den Einbruch in den Schlussminuten. „Das ist mit die schlechteste Niederlage meiner Karriere. (...) In keiner Liga darf man das abgeben, das ist inakzeptabel. Wir haben das verkackt.“