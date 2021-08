Olympia : Schwache Ausbeute und zwei Skandale: Deutsche Bilanz getrübt

So ein Goldlächeln hatte in Tokio aus deutscher Sicht eher Seltenheitswert. Der Kajak-Vierer nach gewonnenem 500-Meter-Finale (von links): Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke jubeln über Gold. Foto: Jan Woitas/dpa

Tokio Die deutsche Olympia-Mannschaft muss sich in Tokio mit der schwächsten Ausbeute seit der Wiedervereinigung begnügen. Auch Eklats um Offizielle trüben die Bilanz.

Wenn am Montagnachmittag der Rest der Tokio-Delegation auf dem Frankfurter Römer eintrifft, bringt sie die schlechteste Medaillenbilanz seit der Wiedervereinigung, zwei Skandale um Funktionäre und noch einen Corona-Schreck vom Schlusstag mit aus Japan. Der verpatzte Endspurt mit den geplatzten Gold-Hoffnungen von Speerwerfer Johannes Vetter und den Bahnsprinterinnen bedeutete am Ende Rang neun im Medaillenspiegel, noch hinter den Niederländern. Und doch befand DOSB-Präsident Alfons Hörmann: „Die sportliche Bilanz ist insgesamt in Ordnung.“