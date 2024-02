Weltcup am Holmenkollen Schwere Bedingungen in Oslo: Biathleten suchen perfekte Ski

„Es ist jede Woche wieder ein Tanz auf der Rasierklinge und so eine Klinge ist schmal“, sagte Bitterling bei der WM zur richtigen Auswahl. Schon in Nove Mesto arbeiteten die Techniker teils in 14-Stunden-Schichten verbissen an Lösungen, auch am Holmenkollen dürften es zu Beginn des letzten Trimesters des Winters wieder arbeitsreiche Tage werden. Bis Sonntag stehen in Norwegen nach den Einzelrennen noch Massenstarts und Mixed-Wettbewerbe an. Anschließend geht es nach Soldier Hollow in die USA und Canmore in Kanada. Dort warten zum Saisonfinale bei derzeit deutlichen Minusgraden winterlichere Bedingungen, die den Deutschen zuletzt klar besser lagen.