Ski alpin : Shiffrin feiert Sieg-Hattrick in Semmering - Dürr Dritte

Mikaela Shiffrin kommt dem Allzeit-Rekord von Lindsey Vonn immer näher. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Semmering Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin ist in Semmering zum Sieg-Hattrick und Lena Dürr zum ersten Mal in dieser Saison auf das Podest gerast. Nach ihren Erfolgen in den beiden Riesenslaloms gewann die US-Amerikanerin Shiffrin auch den Slalom in Österreich und feierte den 80. Weltcup-Sieg ihrer Karriere.

Nur noch zwei Erfolge trennen sie von ihrer 2019 zurückgetretenen Landsfrau Lindsey Vonn, die mit 82 Siegen die ewige Bestenliste der Frauen anführt. Den Rekord der meisten Weltcup-Triumphe überhaupt hält der ehemalige schwedische Technik-Spezialist Ingemar Stenmark (86).

Dürr besiegte ihren Fluch der vierten Plätze und fuhr hinter der zweitplatzierten US-Amerikanerin Paula Moltzan auf Rang drei. Bei den ersten zwei Slalom-Weltcups dieses Winters im finnischen Levi war die Münchnerin jeweils Vierte geworden - genau wie im Torlauf der Olympischen Spiele von China im Februar.

Auch Aicher, Hilzinger und Filser in den Top 30

Fuhr beim Slalom in Semmering auf das Podest: Lena Dürr. Foto: Piermarco Tacca/AP/dpa

Sie habe sich vor dem zweiten Lauf fest vorgenommen, es diesmal anders zu machen, sagte Dürr. „Es war am Limit und genauso muss es sein. Zurückziehen geht einfach nicht“, so die 31-Jährige im ZDF. „Es war wieder total knapp und ich bin froh, dass es diesmal auf meiner Seite war.“ Dürrs Teamkolleginnen Emma Aicher, Jessica Hilzinger und Andrea Filser belegten die Plätze 19, 22 und 25.

Für Shiffrin war es bereits der sechste Saisonsieg - der dritte davon im Slalom. Als erste Alpin-Fahrerin schaffte die 27-Jährige 50 Weltcup-Erfolge in einer Disziplin. Und schon kommende Woche kann sie die Bestmarke von Vonn erreichen. Im kroatischen Zagreb stehen am 4. und 5. Januar die nächsten zwei Torläufe auf dem Programm. Bereits 2016 hatte die Ausnahmeathletin aus den USA alle drei Rennen in Semmering gewonnen.

