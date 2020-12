Formel 1 : Sieger vor Jobverlust: Perez muss bald für Vettel weichen

Sakhir Nie hat ein Formel-1-Gewinner länger auf seinen ersten Sieg warten müssen als Sergio Perez. Doch das nächste Rennen könnte vorerst auch sein letztes in der Königsklasse sein. Der Mexikaner muss Sebastian Vettel weichen und auf eine Chance bei Red Bull hoffen.

Der Hesse nämlich ist der Grund, warum der Formel-1-Sensationssieger von Bahrain nach dem nächsten Rennen seinen Arbeitsplatz verliert. „Gratulation an Sergio, klar freue ich mich für ihn und das Team. Sie haben es sich verdient“, sagte Vettel nach dem verrückten Grand Prix in Sakhir. Und so mancher fragte sich in dieser Wüstennacht, wieso Racing Point diesen Perez loswerden will und den zuletzt glücklosen Vettel holt.