Weltcup : Ski-Ass Ferstl Sechster bei Abfahrt in Gröden

Gröden Beim Abfahrtsrennen in Gröden überzeugen Josef Ferstl und Andreas Sander. Ihr Teamkollege Thomas Dreßen hingegen beklagt eine Blessur. Ein Österreicher beendet die Siegesserie von Kilde.

Dreßen mit Problemen am Oberschenkel

Thomas Dreßen verpasste bei dem zusätzlich ins Programm genommenen Rennen nach einem Fahrfehler die Punkteränge, griff sich noch im Zielraum an den rechten Oberschenkel und humpelte nach der Fahrt durch den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, berichtete der Mittenwalder. „Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist. Das wird sich der Physio dann schon anschauen.“ Er wollte nicht darüber spekulieren, ob er auch am Samstag bei der regulär geplanten Abfahrt an den Start gehen wird.