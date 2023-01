Vierschanzentournee : Skisprung-Team hakt Gesamtsieg bei Tournee ab

Garmisch-Partenkirchen Gegen die Skisprung-Weltelite haben die Deutschen derzeit keine Chance. Beim Neujahrsspringen sind Geiger und Co. weit hinterher. Der Bundestrainer zieht eine Zwischenbilanz.

„Wir sind weit weg vom Tournee-Sieg. Um den Gesamtsieg brauchen wir uns keine großen Gedanken mehr zu machen. Wir müssen schauen, dass wir den Bergisel in den Griff kriegen“, sagte Horngacher im deutschen Teamhotel in Garmisch-Partenkirchen mit Blick auf die nächste Station in Innsbruck. Andreas Wellinger als Achter und Karl Geiger auf Rang elf waren an Neujahr deutlich hinter der Elite um den norwegischen Tournee-Führenden Halvor Egner Granerud gelandet.