Eishockey-WM : Söderholm will Sieg gegen seine Heimat Finnland

Riga Die Auszeit nach dem ersten WM-Rückschlag hat dem deutschen Eishockey-Team vor dem Vorrundenduell mit Finnland gut getan. Bundestrainer Söderholm will gegen sein Heimatland ein Kunststück wiederholen.

Am Samstag (19.15 Uhr/Sport) soll der Auswahl ein ähnlicher Erfolg gegen Finnland gelingen wie bei der zuvor letzten WM 2019, als Deutschland den späteren Weltmeister schlug. „Das ist unser Anspruch“, sagte Söderholm per Videoschalte in Riga: „Eishockey-Deutschland sollte sich darauf vorbereiten, dass es keine außergewöhnliche Situation ist, dass man Kanada oder eine andere Topnation schlägt. Die Zeit ist nicht weit weg, dass es ein neues Normal ist.“

Gerade die Finnen galten für deutsche Teams lange als unbezwingbar. Söderholm aber hatte gleich bei seiner ersten WM als Coach vor zwei Jahren in der Slowakei ein 4:2 geschafft. Die Zuversicht, dass dieses Meisterstück wiederholt wird, ist mit dem Ausflug in die abwechslungsreiche Natur gewachsen. Söderholm wirkte gelassener als noch nach dem unerwarteten Rückschlag gegen Aufsteiger Kasachstan.

Die Negativserie gegen die Finnen war 2018 in Dänemark nach 25 Jahren noch unter Marco Sturm gebrochen worden. Anfang 2019 war Söderholm dann überraschend Sturms Nachfolger geworden. Er legte damit einen schnellen Aufstieg als Trainer hin. Zuvor war der Finne lediglich Assistent in München und trainierte den Oberligisten SC Riessersee.

Dass der Anspruch in Deutschland generell gewachsen ist, wird auch in Finnland wahrgenommen. „Das Interesse für die deutschen Spieler ist in den finnischen Medien wegen der Talente viel größer geworden“, erklärte Söderholm. Mit einer weiteren erfolgreichen WM dürfte sich Söderholm selbst weiter ins Gespräch bringen - und Begehrlichkeiten wecken. Dass Söderholm dem DEB nach Ablauf seines Vertrags 2022 erhalten bleibt, ist keine Selbstverständlichkeit. „Im Sommer wird es mit Sicherheit die ersten Gespräche geben“, kündigte Sportdirektor Künast an: „Wir gehen das mit Ruhe an.“