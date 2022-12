Mitgliederversammlung : Spitzensportreform: Weikert hofft in LA 2028 auf Effekt

Spitzensportreform: Weikert hofft in LA 2028 auf Effekt

Baden-Baden DOSB-Präsident Thomas Weikert erwartet keinen schnellen Effekt der neuen Leistungssportreform bei Olympischen Spielen.

„Nach meiner Auffassung wäre Brisbane 2032 zu spät. Bis 2028 in Los Angeles haben wir noch fünfeinhalb Jahre“, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes vor der Mitgliederversammlung in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn wir den Neustart bald auf den Weg bringen können und sich einige Sachen verändern, zum Beispiel auch im Trainerbereich, dann glaube ich, dass das in Los Angeles erste Früchte tragen kann.“