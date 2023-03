Deutscher Fußball-Bund : Sportausschuss-Vorsitzender Ullrich lobt DFB-Boss Neuendorf

Berlin Der Sportausschuss-Vorsitzende Frank Ullrich (SDP) sieht den jahrelang kriselnden Deutschen Fußball-Bund mit Bernd Neuendorf an der Spitze auf einem guten Weg.

Der 61-Jährige, dessen Wahl sich an diesem Samstag erstmals jährt, habe „sich aus meiner Sicht gut ins Amt eingearbeitet und Ruhe ins System gebracht“, sagte Ullrich der Deutschen Presse-Agentur. „Mit dem Ausgang der WM in Katar ist er gemeinsam mit seinem Team selbstkritisch, aber auch zukunftsorientiert umgegangen.“

Die Nationalmannschaft war Ende 2022 in Katar wie 2018 in Russland bereits in der Vorrunde ausgeschieden, der DFB hatte in der Folge Rudi Völler als neuen Sportdirektor verpflichtet. Völler und Neuendorf, der als früherer NRW-Staatssekretär für die SPD große Politik-Erfahrung hat, hatten kürzlich im Sportausschuss des Bundestages die Hintergründe der WM-Aufarbeitung erläutert.