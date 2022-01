Von Olympia bis Fußball-WM : Das sind die wichtigsten Termine des Sportjahres 2022

Im Februar und März finden die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking statt. Foto: dpa/Zhang Tao

Bonn 2022 stehen die beiden Sport-Großereignisse Olympische und Paralympische Winterspiele in Peking und Fußball-WM in Katar an. Aber auch in anderen Sportarten werden Welt- und Europameisterschaften ausgetragen. Ein Überblick über die Sportevents 2022

JANUAR

Handball: EM in Ungarn und der Slowakei (13. bis 30.)

Tennis: Australian Open (17. bis 30.)

FEBRUAR

Olympia: Winterspiele in Peking (4. bis 20.)

American Football: Super Bowl in Los Angeles (13.)

Basketball: BBL-Pokal Top Four (19./20.)

Fußball: Champions League Achtelfinale Hinspiele (15./16.)

Leichtathletik: Istaf Indoor in Düsseldorf (20.)

MÄRZ

Paralympics: Winterspiele in Peking (4. bis 13.)

Motorrad: Beginn MotoGP in Katar (6.)

Radsport: Paris - Nizza (6. bis 13.)

Fußball: Champions League, Achtelfinale, Rückspiele (8./9./15./16.)

Badminton: German Open in Mülheim (8. bis 13.)

Fußball: DFB-Bundestag mit Präsidentschaftswahl in Frankfurt/Main (11.)

Wintersport: Skiflug-WM in Vikersund/Norwegen (11. bis 13.)

Wintersport: Biathlon, Weltcup, Abschluss in Oslo/Norwegen (17. bis 20.)

Wintersport: Ski-Alpin, Weltcup, Abschluss in Meribel und Courchevel/Frankreich (16. bis 20.)

Motorsport: Auftakt der Formel-1-Saison mit dem Rennen in Bahrain (20.)

Fußball: Fifa-Abstellungsperiode mit Testspielen der Nationalmannschaft (21. bis 31.)

Wintersport: Skispringen, Weltcup, Abschluss in Planica/Slowenien (25. bis 27.)

Motorsport: Start der Nürburgring Langstrecken Serie (25./26.)

Eishockey: Ende der DEL-Hauptrunde (27.) und Beginn der Playoffs (29.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Saudi-Arabien (27.)

APRIL

Fußball: WM-Auslosung in Doha (1.)

Baseball: Beginn der Bundesliga-Saison (2.)

Leichtathletik: Deutsche Post Marathon Bonn (3.)

Fußball: Champions League, Viertelfinale, Hinspiele (5./6.)

Golf: Masters in Augusta/USA (7. bis 10.)

Basketball: Ende der NBA-Hauptrunde (10.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Australien (10.)

Fußball: Champions League Viertelfinale Rückspiele (12./13.)

Basketball: Beginn NBA-Playoffs (16.)

Handball: DHB-Pokal, Final Four in Hamburg (23./24.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis der Emilia-Romagna/Italien (24.)

Tennis: BMW Open in München (25.4. bis 1.5.)

Eishockey: Beginn der DEL-Finals (26.)

Fußball: Champions League, Halbfinale, Hinspiele (26./27.)

Eishockey: NHL, Ende Hauptrunde (29.)

MAI

Allgemein: Start von Sport im Park in Bonn

Motorsport: Auftakt der DTM in Portimão/Portugal (1.)

Eishockey: NHL, Stanley Cup, Beginn Playoffs (2.)

Fußball: Champions League, Halbfinale, Rückspiele (3./4.)

Basketball: Beginn der BBL-Playoffs (6.)

Triathlon: Ironman-WM in St. George/Utah (7.)

Radsport: Giro d'Italia (7. bis 29.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Miami (8.)

Eishockey: WM in Finnland (13. bis 29.)

Schwimmen: WM in Fukuoka/Japan (13. bis 29.)

Fußball: letzter Spieltag Bundesliga (14.)

Fußball: letzter Spieltag Frauen-Bundesliga und 2. Bundesliga (15.)

Tennis: WTA-Turnier in Köln (15. bis 21.)

Fußball: Europa League Finale in Sevilla (18.)

Fußball: DFB-Pokal-Finale in Berlin und Finaltag der Amateure (21.)

Fußball: Champions League der Frauen, Finale in Turin/Italien (22.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Spanien (22.)

Tennis: French Open in Paris (22.5 bis 5.6.)

Radsport: Rund um Köln (22.)

Motorsport: 24h-Rennen am Nürburgring (26. bis 29.)

Fußball: Champions League, Finale in St. Petersburg und DFB-Pokal-Finale der Frauen in Köln (28.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Monaco (29.)

JUNI

Basketball: Beginn der NBA-Finals (2.)

Fußball: vier Nations-League-Spiele der Nationalmannschaft (2. bis 14.)

Judo: Grand Slam in Düsseldorf (3. bis 5.)

Para-Radsport: DM und Europacup im Paracycling in Köln (5./6.)

Baseball: Champions Cup in der Bonner Rheinaue (7. bis 12.)

Handball: letzter Spieltag Bundesliga (9. bis 19.)

Pferdesport: Reit-DM (Springen/Dressur) in Balve (9. bis 12.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan (12.)

Tennis: Turnier in Halle (13. bis 19.)

Leichtathletik: Bonner Nachtlauf (15.)

Handball: Champions League, Final Four in Köln (18./19.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Kanada (19.)

Allgemein: Die Finals in Berlin; u. a. Leichtathletik, Kanu, Klettern, Reiten (23. bis 26.)

Radsport: Straßen-DM in Marsberg/Sauerland (24. bis 26.)

Pferdesport: CHIO in Aachen (24.6. bis 3.7.)

Allgemein: World University Games in Chengdu/China (26.6. bis 7.7.)

Tennis: Wimbledon (27.6. bis 10.7.)

Ein Heimspiel wird Konstanze Klosterhalfen bei der Leichtathletik-WM in Eugene/USA haben. Bereits seit mehreren Jahren trainiert die Läuferin in Portland. Foto: dpa/Oliver Weiken

JULI

Radsport: Tour de France (1. bis 24.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Großbritannien (3.)

Fußball: EM der Frauen in England (6. bis 31.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Österreich (10.)

Golf: British Open in St. Andrews/Schottland (14. bis 17.)

Leichtathletik: WM in Eugene/USA (15. bis 24.)

Fußball: Auftakt der 2. Bundesliga (15. bis 17.)

Tennis: Hamburg European Open (16. bis 24.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Frankreich (24.)

Fußball: DFB-Pokal, 1. Runde (29.7. bis 1.8.)

Fußball: Saisonauftakt der Regionalliga West (29.7. bis 1.8)

Fußball: DFL-Supercup (30.)

Radsport: Polen-Rundfahrt (30.7. bis 5.8.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Ungarn (31.)

AUGUST

Fußball: Auftakt Bundesliga-Saison 2022/23 (5. bis 7.)

Fußball: Uefa-Supercup in Helsinki/Finnland (10.)

Allgemein: European Championships in München (11. bis 21.): Beachvolleyball, Kanurennsport, Kunstturnen, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Sportklettern, Tischtennis, Triathlon

Schwimmen: EM in Rom (11. bis 21.)

Fußball: Saisonstart lokaler Fußball (19.)

Radsport: Vuelta a España (19.8. bis 11.9.)

Radsport: Deutschland-Tour (24. bis 28.)

Leichtathletik: Para-WM in Kobe /Japan (26.8. bis 4.9.)

Volleyball: WM Männer in Russland (26.8. bis 11.9.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Belgien (28.)

Tennis: US Open (30.8. bis 12.9.)

SEPTEMBER

Basketball: EM in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien (1. bis 18.); Vorrunde u. a. in Köln

Motorsport: Formel 1: Großer Preis der Niederlande (4.)

Fußball: Champions League, Gruppenphase, 1. Spieltag (6./7.)

Allgemein: Special Olympics NRW in Bonn (7. bis 10.)

Fußball: Europa League, Gruppenphase, 1. Spieltag (8.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Italien (11.)

Rudern: WM in Racice/Tschechien (17. bis 25.)

Radsport: Straßen-WM in Wollongong/Australien (18. bis 25.)

Fußball: zwei Nations-League-Spiele der Nationalmannschaft (22. bis 28.)

Basketball: WM der Frauen in Australien (22.9. bis 1.10.)

Volleyball: WM der Frauen in den Niederlanden und Polen (23.9. bis 15.10.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Russland (25.)

Galopp: Preis von Europa in Köln (25.)

OKTOBER

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Singapur (2.)

Leichtathletik: Generali Köln Marathon (2.)

Triathlon: Ironman-WM auf Hawaii (6. bis 8.)

Motorsport: letztes DTM-Saisonrennen in Hockenheim (9.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Japan (9.)

Radsport: Bahnrad-WM in Saint-Quentin-en-Yvelines/Frankreich (12.bis 16.)

Leichtathletik: Drei-Brücken-Lauf in Bonn (16.)

Fußball: DFB-Pokal, 2. Runde (18./19.)

Motorsport: Finale der Nürburgring Langstrecken Serie (21./22.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis der USA (23.)

Darts: EM in Dortmund (27. bis 30.)

Leichtathletik: Drachenlauf in Königswinter (30.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Mexiko (30.)

Tennis: WTA-Finals in Shenzen/China (31.10. bis 6.11.)

Bundestrainer Hansi Flick will mit der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar den Titel holen. Foto: dpa/Christian Charisius

NOVEMBER

Fußball: Champions League, letzter Spieltag der Gruppenphase (1./2.)

Fußball: Europa League, letzter Spieltag der Gruppenphase (3.)

Handball: EM der Frauen in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro (4. bis 20.)

Motorrad: Letztes Rennen MotoGP in Valencia (6.)

Leichtathletik: Platinman in Hennef (13.)

Fußball: Bundesliga und 2. Bundesliga, letzter Spieltag vor der WM- und Winterpause (13. bis 22.)

Motorsport: Formel 1: Großer Preis von Brasilien (13.)

Fußball: Beginn der Fifa-Abstellungsperiode vor der WM (14.)

Motorsport: Formel-1-Finale in Abu Dhabi (20.)

Fußball: WM in Katar (21.11. bis 18.12.)

Am 30. Dezember beginnt die Vierschanzentournee mit dem Springen in Oberstdorf. Foto: dpa/Daniel Karmann

DEZEMBER

Eishockey: DEL Winter Game in Köln 2022 (3.)

Fußball: lokaler Fußball letzter Spieltag vor der Winterpause (3./4.)

Leichtathletik: Siebengebirgsmarathon und Nikolauslauf in Bonn (11.)

Schwimmen: Kurzbahn-WM in Kasan/Russland (17. bis 22.)

Fußball: Regionalliga West letzter Spieltag vor der Winterpause (17./18.)

Fußball: WM-Finale in Katar (18.)

Wintersport: Beginn der Vierschanzentournee in Oberstdorf (30.)