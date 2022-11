Sportpolitik : Sportminister: Spitzensport und Förderung neu strukturieren

Mainz Bund, Länder und der DOSB wollen den deutschen Leistungssport und seine Förderung neu strukturieren - und erfolgreicher machen. Die Sportministerkonferenz hat auf ihrem Treffen in Mainz dazu ein Konzept für eine erfolgreiche Spitzensportförderung vorgelegt.

Seit den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, als es 82 Medaillen gab, ist die Erfolgskurve gesunken. Zuletzt bei den Sommerspielen in Tokio 2021 holten deutsche Athleten nur noch 37 Medaillen. Bereits im kommenden Jahr sollen für die Reform der letzten Spitzensportreform vor fünf Jahren „konkrete Ergebnisse“ vorliegen, kündigte Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, an: „Wir wollen ein transparentes und zukunftsfähiges Fördersystem, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Dazu hat die Sportministerkonferenz einen wichtigen Beitrag geleistet.“