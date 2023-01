Abfahrt in Kitzbühel : Streif-Spektakel: Dreßen hat Spaß, Kriechmayr triumphiert

Kitzbühel Rückkehrer Thomas Dreßen weckt als bester Deutscher zum Beginn der Hahnenkamm-Rennen Hoffnungen. Vincent Kriechmayr rast zum Heimsieg. Zwei Topstars retten sich artistisch, ein Norweger stürzt schwer.

Thomas Dreßen und Vincent Kriechmayr strahlten, Aleksander Aamodt Kilde atmete erst mal tief durch. Die legendäre Streif in Kitzbühel hat bei der ersten von zwei Abfahrten an diesem Wochenende direkt wieder ein Ski-Spektakel geliefert.

Dreßen tastet sich wieder an die Weltspitze heran

„Wenn ich Spaß habe, dann flutscht es einfach“, sagte Dreßen. Und genau darum geht es dem Streif-Sieger von 2018 aktuell: den Spaß am Skifahren und sein Gefühl wiederzufinden. Ein Gefühl, das so im deutschen Speed-Team sonst keiner zu haben scheint. Dreßen ist - gemessen an seiner Leidensgeschichte - auf einem sehr guten Weg. Beim Saisonauftakt in Lake Louise Ende November hatte er sein erstes Weltcup-Rennen nach mehr als zweieinhalb Jahren bestritten und mit Rang acht auf Anhieb die nationale WM-Norm erfüllt. Nach einer weiteren Zwangspause wegen einer Muskelverletzung tastet er sich nun Schritt für Schritt wieder an die Weltspitze heran.