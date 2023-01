Workday, ein Entwickler von Unternehmenssoftware, schaltet in diesem Jahr zum ersten Mal einen Super-Bowl-Werbespot. In dem Teaser für den Werbespots spielt Rocker Ozzy Osbourne mit, in der einminütigen Version in voller Länge werden auch Rockröhre Joan Jett und Blues-Musiker Gary Clark Jr. vorkommen.